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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 11:06 BJT

重发-韩国汇市：韩元兑美元波动不大，但回吐盘初温和涨幅

(重发以补上原文链接)

路透首尔10月31日 - 韩元 周五早盘波动不大，但回吐盘初时兑美元的温和涨幅，因美国乐观经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)释出的偏强硬信号，使美元获得强劲支撑。

0155 GMT，韩元兑美元 报1,055.6，周四收报1,055.5。

三年期韩国公债12月期货合约 上涨2个基点，报108.00。

0155GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,055.6 1,055.5

日圆/韩元 9.6519/591 9.6471

韩国公债期货 108.00 107.98

韩国综合股价指数 1,964.13 1,958.93

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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