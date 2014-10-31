日本债市：公债价格走平，市场对GPIF资产配比调整反应不大

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
日本首相安倍晋三曾要求GPIF减持日债并投资风险资产，作为其改革计划的一部分。
“今日稍早有不少膝跳式反应，债市许多人士原本预期(日债)40%，而非35%。但这只是GPIF卖出，而日本央行买进的事罢了，”SMBC日兴证券固定收益策略师Makoto Noji表示。
Noji表示，追逐收益的国内机构投资者长期来看也可能吸纳GPIF卖出的债券。
日本央行根据其量化质化宽松政策已吸纳了约70%的政府公债。
日本央行周五结束两日政策会议，料将维持大规模购债计划不变。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.020%
五年期公债 0.120% +0.5 0.115%
10年期公债 0.465% +0.0 0.465%
20年期公债 1.320% +0.5 1.315%
30年期公债 1.645% -0.5 1.650%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.59 +0.06 146.53
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/戴素萍 审校 李春喜/张荻)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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