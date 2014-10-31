中国证券：创业板将开发区域指数产品，逐步允许境外投资者直投创业板

路透北京10月31日 - 中国深圳证券交易所理事长吴利军表示，深交所将对创业板上市公司比较集中的地区，编制区域板块指数，并在此基础上开发可交易的指数产品，还将创造条件让国内已经在海外上市的创新创业企业，能够回归创业板上市，逐步让境外投资者可以直接投资创业板。

深交所网站刊登新闻稿援引他在深交所创业板五周年论坛上称，创业板将丰富内部市场层次，增强其市场包容性和制度灵活性。目前正在研究建立差异化的上市条件，将允许尚未盈利的创新型、成长型企业在创业板上市。

他并表示，创业板将实行差异化的制度安排，实现风险分层管理。对投资风险较大的板块层次，实行更加严格的投资者适当性管理，建立更具针对性的披露和监管要求。研究探索差异化的交易机制，满足不同的流动性和风险控制要求。

吴利军指出，创业板将建立更加市场化的退市机制，强化市场淘汰力度等，确保市场健康发展，更好保护投资者利益；并探索建立创业板转板机制，研究建立与新三板、地方股权交易中心的对接机制，研究允许创业板内部不同层次之间转层次的制度安排。

他认为，转板是提高创业板包容性很重要的一个方面，让创业板上市公司可以自由选择与之匹配的内部层次；转板机制的建立有助于将创业板建设，纳入到整个有机联系的多层次资本市场体系当中，更好地发挥协调联动效应。

此外，创业板需增强开放度，提高创业板市场的国际化水平，积极借鉴境外创业板市场的发展经验，加强与境外交易所的协作，探索市场合作新模式。