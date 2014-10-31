中国票据市场：转贴利率本周以深跌终结10月，持续宽松预期等多因素推动

路透上海10月31日 - 中国票据市场本周转贴利率跌逾20个基点(bp)，因对未来货币政策继续宽松的预期，期限错配交易，以及以票据充实贷款等多重因素共同推动，票据价格以连续单边下跌作别10月。

交易员认为，从转贴利率绝对水平来看，继续走低空间被挤压得所剩无所。不过不排除月初后仍有惯性下行，唯幅度可能有限。

上海一银行交易员称，本周转贴利率继续深跌，最新成交在年息4.0%-4.05%附近。“主要还是和宏观政策预期有关，赌的是利率向下这个趋势。”

10月以来，央行除了下调公开市场正回购利率外，又对股份制银行通过SLF(常设借贷便利)放水，助现券进一步向好；不过从银行间资金市场来看，走势相对稳定，七天期回购加权利率本月甚至涨逾20bp。

华现银行交易员并表示，除了政策预期向好，期限错配、借票据充实信贷规模等也助长票据需求。虽然价格已十分低，但下周转入月初，从经验判断，仍有可能小降。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.3495/4.2695 4.4595/4.3714 4.7335/4.6260

上周五 4.4588/4.3906 4.6098/4.5326 4.9205/4.8042

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变动 -10.93bp/-12.11bp -15.03bp/-16.12bp -18.70bp/-17.82bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.2875%，上周五为4.3943%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。