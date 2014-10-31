《全球市场》乐观美国经济前景提振亚股上涨，关注日本央行决议

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
“这出乎市场意料。之前的普遍预期是，GPIF将把日股配比提高至20%。25%这个配比目标将会带来巨大影响，对股市是利好，”Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida表示。
但开盘之前公布的数据显示，日本9月失业率上升，且求才求职比逾三年来首次下降，暗示就业市场开始失去一些动能。日本9月家庭支出降幅也超过预期。
美元兑日圆 报109.39，日内涨约0.2%，距离周四所及的四周高位109.47不远。
欧元兑美元 跌0.1%左右，报1.2598。
在大宗商品方面，现货金 小跌0.1%左右，报每盎司1,196.53美元，周四重挫至三周低点1,195.7美元。
布兰特原油期货 跌0.3%左右，报每桶85.95美元。供应充沛及美元走强导致油价在10月迄今下跌逾9%，本周或将录得2012年5月以来最大单周跌幅。(完) (编译 李春喜/杜明霞/王颖；审校 郑茵/高琦)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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