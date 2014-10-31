韩国个股：三星电子推两款中档手机，欲在中国市场打翻身仗

路透首尔10月31日 - 三星电子 推出了两款设计精良的中档手机，准备向定价较低的中国竞争对手发起反击，夺回在这个全球最大智能手机市场第一品牌的宝座。

Galaxy A3和A5将成为三星第一批全金属机身的手机，也是其迄今为止最薄的智能手机。尺寸方面，它们堪比高端的Galaxy S5手机，但屏幕分辨率稍逊一筹。

三星周五表示，将在11月某个时间开始在华销售Galaxy A3和A5。该公司将这两款手机定位为中档，称也会在其他“特定市场”发布，但没有透露定价。