韩国个股：三星电子推两款中档手机，欲在中国市场打翻身仗

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透首尔10月31日 - 三星电子 推出了两款设计精良的中档手机，准备向定价较低的中国竞争对手发起反击，夺回在这个全球最大智能手机市场第一品牌的宝座。
Galaxy A3和A5将成为三星第一批全金属机身的手机，也是其迄今为止最薄的智能手机。尺寸方面，它们堪比高端的Galaxy S5手机，但屏幕分辨率稍逊一筹。
三星周五表示，将在11月某个时间开始在华销售Galaxy A3和A5。该公司将这两款手机定位为中档，称也会在其他“特定市场”发布，但没有透露定价。
周五，该声明发布后，加上获利有望回升和股息增加的预期，共同推动三星股票在韩股午盘创下两个月高点。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。