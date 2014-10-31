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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 17:06 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收升整体强势未改，日本宽松政策影响有限

* 人民币小幅收升，但盘间刷新近八月新高
    * 客盘结汇偏多，尾盘有油盘购汇触发美元空头止损
    * 10月累计升值0.43%
    * 年底人民币小幅升值仍可期待

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京10月31日 - 中国人民币兑美元 周五收升，盘间刷新近八个月以来
新高。日本央行无预警宣布进一步宽松政策后，美元指数再度飙涨。但人民币即期市场维持
相对强势，仅尾盘出现油盘购汇令涨幅收窄。
    
    交易人士表示，受日本宣布宽松政策影响，日圆兑美元应声挫至近七年低点，欧元兑美
元走弱；人民币方面离岸市场一度出现贬值冲动，但在岸市场表现淡定，客盘结汇仍然偏多
，惟尾盘出现石油购汇并触发部分美元空头止损。
    
    “这是交易上的纠结，今天日内有结汇，尾盘有油的。”一外资行交易员称。
    
    多位中资行交易员表示，日内以客盘结汇为主，并未看到明显的大行结汇。
    
    日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采
取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。 
    
    
    **小幅升值仍可期待**
    
    一外资行交易主管认为，当前市场回归到以供需为主，结汇相对比较大，但还是比较平
静。在人民币仍在小幅升值的背景下，目前企业持汇意愿尚可，并不急于结汇。并且目前中
美利差相较去年有所收窄，亦令企业持汇意愿有所增加。

    “一方面，人民币利率在走下坡；另一方面，美联储加息预期优于其他央行，未来美元
走势还是相对正面的看法。”他表示。    
        
    10月人民币即期走势偏强，月内累计升值0.43%至6.1135元，使年初至今的贬值幅度收
窄至0.97%。月内最高点为今天所创的6.1078元，是今年3月7日以来高点。
    
    对于后市，他认为，年底人民币小幅升值仍是可以期待的，至少6.10的整数关口有望突
破。中间价预计相对较为稳定，可能维持在6.13-14区间，出现明显升值的可能性不大。

    全球汇市，日圆兑美元周五跌至近七年低位，稍早日本央行无预警宣布进一步宽松政策
，震撼金融市场，日央行称，因央行通胀目标有不达标危险。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日              上日      升贬
 即期成交价格               6.1135            6.1159    0.04%
 中间价                     6.1461            6.1457    -0.01%
 成交额                     154亿美元                   
                                                        
 日内相对于中间价最大波幅   0.62% (上限±2%)  日高      日低
 日内波动幅度(pips)         58                6.1078    6.1136
 2014年来即期升贬值幅度     -0.97%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<  1382                        
 CNY1Y=CFXS>                                            
                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16  今日              上日      
 :53                                                    
 1年期NDF                   6.2400/25         6.237     
 CNH即期                    6.1182/12         6.1166    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/李然; 审校 杨淑祯)
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