中国投资：弘毅投资称新常态下关注国企改革、海外并购及创新等投资机会

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海10月31日 - 中国经济正进入“新常态”，经济减速和产能过剩并行，同时资本市场估值低迷，不少投资界人士困惑中国未来的投资机会在哪？中国本土大型私募股权投资企业（PE）弘毅给出了它的答案：国企改革、海外并购及创新。
崇尚价值投资的弘毅，其长处是帮助企业提高管理水平、行业整合、国际拓展等。目前中国传统制造业普遍面临产能过剩，以扩张和增长为核心的传统投资思路已不适应新形势。
“企业不再单纯以粗放式扩张来追求增长，而是通过创新创造价值，追求有质量可持续的增长。”弘毅投资总裁赵令欢在周四举行的公司投资年会上表示。
在他眼中，某些类别投资的黄金时代刚刚到来，例如国企改革，他视之为近阶段全球独一无二的投资主题，而且只有深入了解中国的投资专家，才能摸准投资机会。
中国国有企业体量庞大，资产规模逾百万亿元，在中国经济中占比达27%，远高于美国（1%)和英国（2%）等发达国家。但国有企业大多数存在资产回报差、真实成本高等的问题。中国近年来提出推进混合所有制改革，为国企引入民营资本和境外资本，提高国企经营效率。
创新是另一投资主题，在赵令欢认为，创新投资机会不仅仅包括技术创新，例如移动互联网大潮，还包括模式创新和政府职能创新。例如弘毅组建了医疗和餐饮两大投资集团，加大行业并购整合力度，就属于投资模式的创新。
而跨国并购的内容也将随着中国经济转型发生变化，从原来的资源类并购逐步扩展至技术、品牌类的并购。弘毅今年来已投资了多个海外品牌，例如注资美国好莱坞STX电影工作室、投资约9亿英镑收购英国餐饮品牌Pizza Express。
“未来十年，中国将从世界工场转向世界市场，”他说，中国将变成全球第二大消费市场和全球最大的消费增量来源国，服务业的市场规模有望增至12万亿美元。
但是国内优质的消费和服务供给高度短缺，在引入海外高品质服务的大潮中，中国市场将为这些海外企业带来明显的业务成长空间，投资机构亦可觅得大量投资机会。
Pizza Express的全球首席执行官（CEO）Richard Hodgson在会后接受采访时指出，在被弘毅收购后，公司将加速中国市场拓展步伐。保守估计，五年内其中国店铺数由23家增至100家左右，中国市场将贡献约两成营收和利润。
而STX电影工作室CEO罗伯特.萨蒙亦表示，他看好中国电影市场的成长，预期2016年中国就将超过美国，成为全球最大的电影市场。而STX未来将起到桥梁作用，将中国影星和电影公司引入美国，亦会将美国影星和电影公司引入中国。
STX今年3月获得弘毅和美国知名私募股权投资企业德州太平洋集团(TPG)的注资，并获得摩根大通 等投行的债券融资。STX计划未来一年将拍摄10部影片，近日即将宣布首批五部影片的拍摄计划。
弘毅投资目前共管理七期股权投资基金（五期美元基金、两期人民币基金）和一期人民币夹层基金，管理资金总规模超过460亿元人民币。弘毅投资的出资人包括联想控股、全国社保基金、中国人寿及高盛 、淡马锡 、斯坦福大学基金、加拿大养老基金等国内外著名投资机构。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)