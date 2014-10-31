路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比续升至80.6%

* 未来三个月股票建议配比续升至80.6%

* 流动性再占上风，趋势仍可看好

* 消费板块建议配比回落，汽车等低估值股上升

作者 林琦

路透上海10月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回升，债券配比亦由降转升。尽管中国宏观经济前景仍捉摸不定，股市面临回调压力加大，但在流动性充裕和市场利率下行的大背景下，基金经理选择增加股票和债券的配置。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为80.6%，上月为77.5%；债券建议配比则由上月的8.3%升至9.5%；而现金建议配比由上月的14.3%降至9.9%。

“本轮由流动性推动的行情，在节奏上受情绪的影响较大，但在流动性不发生转变时，当前趋势仍会继续。”上海一位基金经理表示。

在中国央行向五大国有银行定向释放短期流动性后，10月中旬又有消息指，央行再通过SLF（常备借贷便利）向市场注入资金约2,000亿元左右，且利率亦较前次降低10-20个bp至3.5%。

一些基金经理将中国宏观经济数据走向亦视为股市短期牛熊的依据，而沪港通能否如期启动则是股市另一变量因素。

华南一位基金经理指出，“宏观经济是风向标，超预期就是利好，那弱于预期就是风险了。”

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,307.14点，高于上月调查时的2,264.29点，但仍明显低于目前股指位置。有两位基金经理预期沪综指三个月后将高于2,400点。

沪综指 周五早盘收报2,412.548点，涨0.9%。截止早盘收市，沪综指10月累计涨2.06%。

**低估值股受青睐** 本月调查中，平均建议配比已连续四个月上升的消费类股，终于止住了攀升势头，数值明显回落；估值较高的电子技术股继续回落。而估值相对便宜的汽车股、房地产股和机械类股，平均建议配比有所回升。

消费类股的平均建议配比由上月的28.5%下降至21.6%，上月的配比数值是2010年11月（32.6%）以来最高水平。而汽车股的平均建议配比由上月的8.1%提高至11.5%.

“小盘股整体风险加大，业绩良好的中盘股及大盘股会有表现机会。”一位基金经理建议。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 80 85 90 70 70 80 85 85 80.6

债券 10 10 0 20 20 6 0 10 9.5

现金 10 5 10 10 10 14 15 5 9.9

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13/12月 11月 10月

股票 80.6 77.5 77.2 81.9 79.4 76.3 77.5 81.3 81.1 83.8 83.8 82.8 83.8

债券 9.5 8.3 10.1 4.5 6.8 10.4 5.1 3.9 6.2 3.3 2.6 4.0 7.6

现金 9.9 14.3 12.7 13.6 13.8 13.2 17.4 14.9 12.7 13.0 13.6 13.2 8.6

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G I

股票 + 0 0 + 0 0 0 -

债券 + 0 + - + 0 0 0

现金 - 0 - - - 0 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,300 2,200 2,550 2,100 2,300 2,300 2,400

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 10 25 2 10 10 10 10 15

消费 30 25 20 20 30 18 0 30

电子技术 15 25 15 15 5 10 0 0

金融服务 30 0 8 15 20 13 40 0

金属及产品 0 0 0 5 5 5 0 0

房地产 15 5 10 0 15 5 20 0

交通及基础设施 0 0 10 10 5 8 0 5

能源 0 0 0 0 0 10 0 15

机械 0 15 5 20 5 15 30 25

其他: 0 5 30 5 5 6 0 10

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月

汽车 11.5 8.1 8.3 7.9 6.7 7.2 5.6 4.3 5.1 4.9 5.8 6.6

消费 21.6 28.5 23.7 20.4 19.8 19.2 24.9 24.1 27.6 22.9 23.5 23.6

电子技术 10.6 11.9 16.1 14.4 19.4 18.9 19.5 13.8 15.0 16.9 13.1 14.4

金融服务 15.8 16.0 14.8 18.5 14.2 14.8 14.8 15.0 12.8 13.1 15.0 15.9

金属 1.9 2.5 3.3 3.1 3.3 3.3 2.5 6.3 3.9 2.5 1.9 2.8

房地产 8.8 6.9 6.1 10.0 7.8 8.3 7.3 5.6 3.3 7.0 7.4 6.7

交通及基建 4.8 4.8 3.7 2.9 5.3 5.3 3.8 3.9 6.1 3.8 4.4 4.9

能源 3.1 3.1 4.4 4.4 3.9 3.9 1.3 1.3 2.2 1.1 1.1 2.1

机械 14.4 13.8 13.0 12.9 13.3 12.2 16.0 15.0 14.3 13.3 14.5 12.3