台湾债市：公债RP利率稳于区间，寿险资金回笼令月底意外转松

路透台北10月31日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周五平稳，资金在月底最后一日明显转松。交易员表示，今日投信资金水位反倒较上日明显高涨，寿险资金回笼下，附买回利率稳于近期水位。

交易员表示，今日投信普遍受惠寿险客户回头加码，资金明显转为宽裕。而票券商也接到不少找券电话，但因先前已调配资金得当，券源不足下，今日早早就平帐关门。

〞有投信从昨天下午就打来要找券，月底最后一天竟然宽松了。〞一位证券商交易员表示。

展望下周，交易员表示，资金在月初之际料可明显回笼，公债附买回利率的高位0.55%可能会消失，整体利率回到先前较低的水平。

下周公司债交割因素很少，仅有周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨月则为0.54-0.56%；公司债多为跨月交易，区间在0.63-0.65%。区间与上日相似。