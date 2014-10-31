台湾债市：公债RP利率稳于区间，寿险资金回笼令月底意外转松

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透台北10月31日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周五平稳，资金在月底最后一日明显转松。交易员表示，今日投信资金水位反倒较上日明显高涨，寿险资金回笼下，附买回利率稳于近期水位。
交易员表示，今日投信普遍受惠寿险客户回头加码，资金明显转为宽裕。而票券商也接到不少找券电话，但因先前已调配资金得当，券源不足下，今日早早就平帐关门。
〞有投信从昨天下午就打来要找券，月底最后一天竟然宽松了。〞一位证券商交易员表示。
展望下周，交易员表示，资金在月初之际料可明显回笼，公债附买回利率的高位0.55%可能会消失，整体利率回到先前较低的水平。
下周公司债交割因素很少，仅有周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨月则为0.54-0.56%；公司债多为跨月交易，区间在0.63-0.65%。区间与上日相似。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，一周跨月利率0.57%仍有少数成交；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。这成交利率也大致同于上日。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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