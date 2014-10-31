中国债市动态：现券收益率及IRS均小幅波动，关注宏观数据及央行政策

路透上海10月31日 - 中国银行间债市现券收益率及IRS(利率互换)周五小幅盘整。交易员表示，当前宏观消息面相对淡静，继前期一波跌幅之后，现券收益率短期波动较为有限，虽然宽松预期推动下乐观情绪仍存，但机构暂无强烈做多动力。

他们并认为，市场多关注月初即将公布的宏观经济数据提供更多指引，以及央行货币政策进一步如何发力。

“债券(收益率)下了，IRS也稍微下来了点，我觉得是正常波动吧，”上海一银行交易员表示，中长端金融债下了大概2-3bp，资金面整体还是宽松的，暂时略偏紧状态也将过去。

他并指出，预计月末过后流动性将无大碍，但是经济基本面如何将决定央行政策力度，先关注下月初的宏观数据。

10月官方制造业PMI将于11月1日(周六)将公布。路透综合24家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅升至51.2，表明需求好转，经济成长动能企稳。

华南一银行交易员则表示，债市收益率的小波动都是很正常的，机构都对后市情绪还是偏乐观的；从收益率曲线来看，陡峭化趋势有所显现，不过曲线整体继续下移，还有待银行的负债端成本缓慢降下来才有更大空间。

“近期真多亏了央行的投放了那么多钱，接下来应该要短端(收益率)下行空间会大些，而长端走势还得看看央行有没有再下调回购利率或再继续扩大SLF的范围，”他称。

央行公开市场本周延续平稳操作，“200亿元+14天正回购”模式已持续一个月，利率在前周下调后亦连两周走稳。第二轮SLF（常备借贷便利）过后，政策暂进入空窗观察期，但在经济仍欠活力及外汇占款趋势性少增背景下，还需要偏宽松货币政策进一步扶助。

剩余期限约6.67年的固息国债140013券最新成交收益率 在3.7350%，上交易日尾盘为3.74%；剩余期限约2.77年的国开债140220券最新成交收益率 在3.9600%，上交易日尾盘为4.00%。