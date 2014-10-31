《汇市简讯》英镑兑日圆处于重要费波纳奇回档位阻力区

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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* 英镑兑日圆目前在174.3-175.8的50-61.8%重要费波纳奇回档位阻力区内
* 尽管在该阻力区内，拉回的可能性仍高
* 小幅盘整将是多头讯号，暗示有更多上涨空间
* 长期50%回档位在184，仍是未来几个月的可能目标
* 图表：link.reuters.com/gus33w(完)
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“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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