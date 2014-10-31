版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 12:30 BJT

《汇市简讯》英镑兑日圆处于重要费波纳奇回档位阻力区

0420GMT

* 英镑兑日圆目前在174.3-175.8的50-61.8%重要费波纳奇回档位阻力区内

* 尽管在该阻力区内，拉回的可能性仍高

* 小幅盘整将是多头讯号，暗示有更多上涨空间

* 长期50%回档位在184，仍是未来几个月的可能目标

* 图表：link.reuters.com/gus33w(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐