日股业绩：夏普第二季营业利润下滑18.3%且逊于预估，销量受加税影响

路透东京10月31日 - 日本电子产品制造商夏普 周五公布，第二季营业利润下滑18.3%且逊于预估，因消费税上调压缩了电子零部件、电视及大型家电的销量。

夏普7-9月营业利润降至245亿日圆(2.24亿美元)，去年同期为300亿日圆。汤森路透StarMine搜集的七位分析师预估均值为282亿日圆。