日股业绩：夏普第二季营业利润下滑18.3%且逊于预估，销量受加税影响

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透东京10月31日 - 日本电子产品制造商夏普 周五公布，第二季营业利润下滑18.3%且逊于预估，因消费税上调压缩了电子零部件、电视及大型家电的销量。
夏普7-9月营业利润降至245亿日圆(2.24亿美元)，去年同期为300亿日圆。汤森路透StarMine搜集的七位分析师预估均值为282亿日圆。
但该公司重申全年营业利润预估为1,000亿日圆。在2014年3月止的上个财年营业利润为1,085.6亿日圆。该公司正致力于提振向苹果 等企业销售液晶显示器(LCD)面板的业务。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。