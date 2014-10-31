版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 12:35 BJT

日股业绩：夏普第二季营业利润下滑18.3%且逊于预估，销量受加税影响

路透东京10月31日 - 日本电子产品制造商夏普 周五公布，第二季营业利润下滑18.3%且逊于预估，因消费税上调压缩了电子零部件、电视及大型家电的销量。

夏普7-9月营业利润降至245亿日圆(2.24亿美元)，去年同期为300亿日圆。汤森路透StarMine搜集的七位分析师预估均值为282亿日圆。

但该公司重申全年营业利润预估为1,000亿日圆。在2014年3月止的上个财年营业利润为1,085.6亿日圆。该公司正致力于提振向苹果 等企业销售液晶显示器(LCD)面板的业务。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐