香港数据：9月底止外汇基金总资产增至32,146亿港元--金管局

外币资产增加，主要是因为持有外币存款增加、已购入但未结算的证券交易增加及发行负债证明书，但有关增幅因外币投资的估值亏损而被部分抵销。港元资产增加，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券增加，但有关增幅因香港股票投资的估值亏损而被部分抵销。