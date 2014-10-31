香港数据：9月底止外汇基金总资产增至32,146亿港元--金管局

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港10月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年9月底止外汇基金总资产为32,146亿港元，较上月底增加1,076亿港元。
其中，外币资产增加760亿港元，港元资产增加316亿港元。
外币资产增加，主要是因为持有外币存款增加、已购入但未结算的证券交易增加及发行负债证明书，但有关增幅因外币投资的估值亏损而被部分抵销。港元资产增加，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券增加，但有关增幅因香港股票投资的估值亏损而被部分抵销。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。