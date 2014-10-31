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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 17:53 BJT

香港数据：9月底止外汇基金总资产增至32,146亿港元--金管局

路透香港10月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年9月底止外汇基金总资产为32,146亿港元，较上月底增加1,076亿港元。

其中，外币资产增加760亿港元，港元资产增加316亿港元。

外币资产增加，主要是因为持有外币存款增加、已购入但未结算的证券交易增加及发行负债证明书，但有关增幅因外币投资的估值亏损而被部分抵销。港元资产增加，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券增加，但有关增幅因香港股票投资的估值亏损而被部分抵销。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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