台湾汇市：台币兑美元收贬，日圆急贬拖累亚币趋弱整理

* 日圆急贬拖累亚币趋弱整理 * 月底消化出口商抛汇卖压难挡跌势 * 下周实质交易暂估在30.350-30.500 路透台北10月31日 - 台币兑美元 周五收贬。汇银人士指出，由于美国第三季GDP表现优 于预期，美联储声明亦倾向鹰派观点，支持国际美元续强，且日本央行决议进一步放松货币政策，消息一出带 动亚币全线走贬，台币实质交投亦因此跌破30.400的关键价位。 交易员认为，日本央行意外降息让市场措手不及，令日圆兑美元周五跌至近七年来最低 ，拖 累午后台币随主要亚币急跌，连月底出口商抛汇卖压增温都难以抵挡跌势，下周若此议题持续发酵，市场忧心 亚币恐再掀竞贬潮。 〞亚币会不会竞贬，要看一下人民币是否反向趋贬。〞一本地大型银行交易人士说。 此外，美国将于下周五公布非农就业报告，交易员表示，国际美元已强势一段时间，后续能否续强或由美 国数据寻求支撑，因此重要数据将格外引发关注，推估下半周美国非农就业报告出炉前夕，汇市交易仍将十分 观望。 银行交易员另外指出，尽管外资连日买超台股逾300亿台币，但在汇市交投却颇为安静，推估外资此次买 超部位系来自既有资金池，并没有新资金汇入。而台股回稳，外资也没有汇出迹象，因此近来影响台币走势不 大。 他们并预估，下周台币兑美元实质价位区间料在30.350-30.500。 台币今日主要交易区间在30.370-30.455，上日交易区间在30.377-30.396。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点自折价转为小幅溢价；一个 月远汇报价 尾盘在30.430/30.450左右，上日纽约盘收在30.370。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超81.08亿台币, 连续五个交易日买超共计429.04亿 台币；上交易日为买超64.07亿台币。 韩国韩元兑美元 周五下跌1.2%，追随日圆的跌势，此前日本央行意外放宽货币政策。韩元兑美元国 内市场收报1,068.5，较周四收盘价1,055.5下跌，创2014年2月3日以来最大单日跌幅。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 10/31(五)：美国9月实质个人支出/加拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与 12家地区性银行高管开会，讨论减轻对银行业的监管负担。 下周全球重要经济事件与数据包括： 11/3(一)：汇丰公布台湾10月采购经理人指数(PMI)、中国10月官方非制造业PMI、汇丰中国10月制造业PM I终值、美国10月Markit制造业PMI终值、美国供应管理协会(ISM)10月制造业PMI、欧元区银行业单一监督机构 主管努伊在经济和货币事务委员会的季度听证会上发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联储主持的 会议上致词、美国达拉斯联储总裁费希尔对影子公开市场委员会发表谈话； 11/4(二)：欧元区9月生産者物价指数(PPI) 、美国10月ISM纽约企业活动指数、美国9月耐久财订单修正 值和工厂订单、澳洲央行举行利率会议、欧洲央行执委科尔就“欧元区当前形势”发表演说； 11/5(三)：台湾公布10月消费者物价指数年增率、台湾公布10月末外汇存底、汇丰中国10月服务业PMI、 美国10月ADP民间就业岗位、美国10月Markit服务业和 综合PMI终值、美国10月ISM非制造业PMI、日本央行总 裁黑田东彦发表讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表题爲“致力金融稳定”的讲话、美国明尼亚波利斯联储 总裁柯薛拉柯塔发表“澄清货币政策目标”的讲话、日本央行公布10月政策会议记录； 11/6(四)：美国10月Challenger企业计划裁员人数、美国第三季劳工成本和非农生産率初值、美国芝加哥 联储总裁埃文致词、美联储理事理事鲍威尔发言、英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率声明和记者会、欧元 区财长会议； 11/7(五)：台湾公布10月进口/出口数据、美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消费者信贷、美国克 利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行执委科尔发表演说。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.478 30.402 30.370-30.478 30.402 8.71 5.65 元太外汇经纪公司 30.475 30.403 30.373-30.475 30.403 4.11 2.06 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.130/-0.105 -0.150/-0.135 (完)