更新版 1-中国数据：10月汇丰制造业PMI终值为三个月高点，经济有效需求不足

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 10月制造业PMI终值持平于初值的50.4，为三个月高点
* 产出分项指数亦持平初值，创五个月最低
* 新订单和新出口订单指数被下修，但仍高于50
* 经济有效需求不足，未来或有宽松政策出台
路透北京11月3日 - 汇丰中国10月制造业PMI终值持平于初值，为三个月高点。就业和库存分项指数较初值上修，新订单和新出口订单则下修，反映制造业整体趋稳但动能减弱，经济有效需求不足，政府料仍会进一步放松货币和财政政策。
汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI) 终值持平于初值的50.4，略高于上月终值。
Markit提供的新闻稿显示，就业指数被上修0.3个点至三个月高点，但仍然连续第十二个月处在50关口下方，说明中国制造业10月份仍在继续压缩用工，只是压缩步伐有所放慢。主要原因是企业普遍采取的压缩规模政策，以及人员自动离职后没有填补空缺。
“整体来看，10月数据表明制造业继续企稳，但连续动能或变弱。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，经济仍显示出清楚的有效需求不足迹象。
他并表示，由于房地产市场下滑，以及全球复苏步伐缓慢，仍认为经济存在不确定性，预计未来几个月将进一步放松货币和财政政策。
Markit数据并显示，产出指数亦持平于初值的50.7，并创五个月最低。受访者认为，产出增加通常说明新订单增加。行业数据显示，消费品领域生产商的产出增加，但半成品和投资品领域产出下滑。
新订单指数被小幅下修0.2个点，录得五个月最低，但仍处在50关口上方。回复新订单增加的受访企业普遍认为这是由于强劲的客户需求所致。
新出口订单指数亦被下修至四个月低点，不过亦高于50，而9月该指数曾创下四年半高位。受访的数家企业称多个关键出口市场的客户需求正在增强。
统计局周六公布的数据显示，受订单下降及生产活动减缓影响，中国10月官方PMI降至50.8，为五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。
统计局上周四公布，三季度中国经济产业景气指数为94.4，比二季度微降0.2点。分析认为，中国工业经济出现结构分化，向下换挡特征明显，未来中国工业经济仍存在较大下行压力。
中国工业和信息化部上周五亦表示，当前工业发展总体基本平稳，积极因素增多；但同时也面临较大下行压力，存在产业结构不尽合理、创新能力较弱和发展环境仍需改善等问题，将继续定向施策精准发力。
中国官方智库--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌此前曾称，中国今年GDP增幅预计7.4%，2015年有条件争取7%的增幅；今年全年出口增幅应维持在6%左右，未来几年外贸增幅预计会在5-10%的区间。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完） (发稿 侯向明; 审校 黄凯)
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