《即时观点》日本央行意外进一步宽松货币政策

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
瑞士信贷股票销售部门主管STEFAN WORRALL：
毫无疑问这是一个偏多消息。我预计，央行将在经济展望报告中表示对实现通胀目标略感担忧，并承认消费税上调后GDP呈现疲弱态势。
加上提前透露的日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资调整计划，这是一次协同政策行动，旨在刺激市场。
房地产类股的反应非常积极，部分因为该类股表现落后。
我预计欧洲和美国市场也将做出正面反应。(完)
(编译/审校 王颖/王丽鑫/蔡美珍/李春喜/王兴亚/高琦)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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