《即时观点》日本央行意外进一步宽松货币政策

瑞士信贷股票销售部门主管STEFAN WORRALL：

毫无疑问这是一个偏多消息。我预计，央行将在经济展望报告中表示对实现通胀目标略感担忧，并承认消费税上调后GDP呈现疲弱态势。

加上提前透露的日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资调整计划，这是一次协同政策行动，旨在刺激市场。

房地产类股的反应非常积极，部分因为该类股表现落后。

我预计欧洲和美国市场也将做出正面反应。(完)