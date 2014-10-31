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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 13:31 BJT

路透调查：澳洲央行11月会议料维持指标利率2.5%不变

路透悉尼10月31日 - 路透调查中，所有24位受访分析师均预测，澳洲央行下周将维持指标利率在2.5%的历史低位不变，该利率维持在这一水平已超过一年。分析师预期央行将保持利率不变至12月，明年开始逐步调升。(完)
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