台湾股市：受美股激励收升近1%，回补此前向下跳空缺口并站稳年线

路透台北10月31日 - 台湾股市周五收升近1%，周线劲扬3.8%。分析师指出，受美股大涨激励，台股连日走高，目前已站稳8,886点附近的年线位置，回测8,500点的压力大为减轻，后续关注美股续涨力道及外资买超台股力道能否持续。

台湾加权股价指数 收涨0.98%至8,974.76点。今日成交初值 为851.45亿台币；上交易日修正后为816.77亿。先前10月13日台股大跌以致形成8,795.77-8,946.16的跳空缺口，今日已完全回补。

〞美股大涨为台股反弹带来最大契机。〞中国信托投信协理王源锦说。

他并表示，由于政府作多心态明显，市场逐渐走出黑心油风暴的阴霾，信心面也渐为回笼，但企业获利表现也要配合，台股才会持续向上攻坚，下周成交量日均量须达800亿台币以上，才有望突破前波反压9,145点。

他推估，下周台股指数主要区间暂看在8,900点上下300点整理，若加权指数升破9,200点才是真正多头启动。

此外，统一投信基金经理人朱文燕认为，加权指数在8,500点可望有强力支撑，但年底前要再突破前高9,500点尚欠缺有利条件。投资操作上，视业绩汰弱留强，若量能未能持续放大，易受资金面影响的中小型股持股比重不宜过高。

本地时间13:50时，受惠于美股大涨激励，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟除日本指数 涨0.71%。其中以日股 的5.37%涨幅为最高，其次为香港恒生指数 的1.26%涨幅，另中国沪综指 涨0.69%，韩国股市 亦涨0.23%。

美国股市周四上涨，受美国第三季经济增长数据强劲，以及Visa等一系列企业的季报良好所提振。Visa股价暴升10%，为道指贡献了超过140点的升幅。 (完)