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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 15:01 BJT

更正-韩国汇市：韩元尾随日圆下滑，此前日本央行意外放宽政策

(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“2014年2月3日以来最大单日跌幅”，非“2013年6月20日”)

路透首尔10月31日 - 韩国韩元兑美元 周五下跌1.2%，追随日圆的跌势，此前日本央行意外放宽货币政策。

韩元兑美元国内市场收报1,068.5，较周四收盘价1,055.5下跌，创2014年2月3日以来最大单日跌幅。(完)

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