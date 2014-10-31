更正-韩国汇市：韩元尾随日圆下滑，此前日本央行意外放宽政策

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“2014年2月3日以来最大单日跌幅”，非“2013年6月20日”)
路透首尔10月31日 - 韩国韩元兑美元 周五下跌1.2%，追随日圆的跌势，此前日本央行意外放宽货币政策。
韩元兑美元国内市场收报1,068.5，较周四收盘价1,055.5下跌，创2014年2月3日以来最大单日跌幅。(完)
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“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。