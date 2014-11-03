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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：一年期定存单加权平均得标利率料在0.64-0.655%

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：周一(3日)

* 标售金额：1,200亿台币

* 预测区间：0.64-0.655%，大区间在0.63-0.665%

* 受访机构：六家

路透台北10月31日 - 货币市场资金调度人士周五表示，台湾央行将于下周一(3日)标售1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率落在0.64-0.655%间，较上次均标0.639%微升。

路透访谈六家金融机构，本次一年期存单标售均标预测大区间则落在0.63-0.665%，其中包括四家本地大型及中型银行及两家外商银行。

交易人士指出，在美国QE(量化宽松)完全退出后，即便市场对台湾央行升息时点掌握不易，但认为明年进入升息循环的预期不变，对一年期存单利率普遍仍有走升预期。不过因一年期存单利率已连续四个月走升，资金调度人士认为台湾央行将不乐见利率走升过快，本次标售反应力道将趋于和缓。

〞市场还是希望利率上来，但同时也要考虑央行，所以(走升)动能会缓和一点。〞一中型银行资金调度人士说。

另一名大型银行交易员认为，前次标售的加权平均得标利率和高标已经很贴近，预估此次标售的均标和高标差距也不会太大，因为市场对下标力道的掌握趋于一致，利率缓上感觉已是市场共识。

六家银行预估本次364天期标售高标大约落在0.66-0.67%附近。

台湾央行于日前举行的第三季理监事会议后宣布重贴现率连续13季维持在1.875%不变，央行总裁彭淮南在会后说明指出，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年“紧一点”。他并表示，货币政策从适度宽松转为中性。

央行上月标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.639%，高于市场预期，该期存单高标落在0.653%。 上月标售的两年期定存单加权平均得标利率为0.851%，则符合市场预期，较前月标售的同天期存单走高1.5基点。

央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自今年2月开始增加至1,200亿台币。今年8月起的两年期定存单标售金额也由原先的100亿台币加至200亿。

以下为近年364天期存单标售结果一览表:

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2014年10月 3日 0.6390 2.39 1,200 0.87%

2014年 9月 5日 0.6120 2.34 1,200 0.87%

2014年 8月 1日 0.5980 2.03 1,200 0.87%

2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%

2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%

2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%

2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%

2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%

2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%

2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%

2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%

2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87% (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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