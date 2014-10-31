《路透晚报》--10月31日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数飙升4.8%至七年高位，因日本央行意外放宽政策

日本股市日经指数周五扬升到金融危机爆发以前的高位，因日本央行意外宣布进一步放宽货币政策。日经指数收高4.8%至16,413.76点，创2007年11月来最高收盘位，而且创2013年6月以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数上涨4.3%至1,333.64点

--中国股市：沪综指收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动

中国股市沪综指收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动。分析师指出，近日市场风格转换明显，增量资金积极涌入权重股，但今日银行股涨幅过快，对资金消耗较大，同时创业板下跌杀伤力也较明显。后市大盘料将在2,400点附近展开震荡。沪综指收报2,420.18点，涨29.1点或1.22%，该指数本周涨5.12%，创21个月最大单周涨幅，月线连续第六个月上涨。

--香港股市：恒生指数收高1.3%，达能入股雅士利提振蒙牛股价上涨

香港股市收高，反映出中国大陆市场走强，而且美国经济成长数据强劲提高风险胃纳，这提振市场录得7月来最大月度涨幅。恒生指数收高1.3%至23,998.06点，恒生国企指数上涨1.2%。恒生指数本周上涨3.0%，创14周最大周线涨幅。恒生国企指数周线上升3.5%，创八周来最佳表现。这两个指数10月均上涨逾4%。

--全球汇市：日本央行意外宽松政策，打击日圆跌至七年低点

美元兑日圆升逾2%，触及七年高位111.53日圆，创下一年半来最大单日涨幅，稍早日本央行无预警宣布进一步宽松政策，震撼金融市场。欧元兑日圆升至一个月高点，但兑美元跌向两年点，0855GMT，美元/日圆报111.44日圆，涨幅逾2%，欧元/美元报1.2574，下跌0.3%。

--国际油市：布兰特油价跌破86美元，可能录得2012年来最大月度跌幅

布兰特原油期货跌破每桶86美元，因美元持坚和油市供应状况良好打压油价，令10月油价可能录得2012年来最大月度跌幅。0857GMT，美国原油期货跌0.68%，至80.56美元，布兰特原油跌1.25%，至85.17美元。

--全球金市：金价和银价跌至四年低位，因美元大涨

金价和银价挫跌至2010年来最低，因美国经济数据强劲和美元上涨打压贵金属价格，止损操作令跌势加速。现货金盘中下滑逾2%至每盎司1,168.66美元，为2010年7月以来最低，现货银盘中跌近3%，报15.94美元，为2010年2月迄今低位。0851GMT，现货金报1176.35美元，现货银报16.09美元。

--金属期市：伦敦期铜本月有望收高，日本刺激政策引发涨势

伦敦期铜攀升，之前日本央行意外宣布货币刺激政策。0853GMT，LME三个月期铜上涨0.52%至每吨6,775美元。期铜本周或实现过去三个月来首次收高。

--欧元债市：欧元区二线国家公债收益率下跌，此前日本央行意外放宽政策

欧元区二线国家公债收益率周五下跌，因日本央行意外决定放宽货币刺激措施，促使投资者买入高风险资产。西班牙和意大利10年期公债收益率分别下降5个和6个基点；希腊10年期公债收益率下跌22个基点，跌幅居前。