日本央行：进一步放松政策旨在实现物价目标--总裁黑田东彦

路透10月31日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示：

* QQE目前已产生了预期的效果

* 上调对汽车、耐久品等商品的影响较久

* 如果物价下行压力仍存，哪怕是短期的，也可能会伤害通胀预期

* 日本的物价预期不像其它国家那样稳固

* 日本经济正处在战胜通缩的关键时刻

* 不能允许推动薪资上涨的动能停顿

* 如有必要将继续实行QQE以稳步实现2%的通胀率目标

* 如果央行实现通胀目标面临威胁，将毫不犹豫地调整政策

* 是委员会内部要求进一步放松的呼声让央行做出今天的决定

* 需求下滑和油价下跌对物价带来了下行压力

* 委员们对物价面临风险意见一致，但对做出反应的时间看法不同

* 今天的决定本身是大胆的，将会起到效果

* 目前没有必要采取进一步措施

* 将检视经济所面临的上下档风险并相应调整政策

* 必要时仍存在进一步放松政策的空间，但我们感觉今天采取的措施已足够

* 展望报告中的预测表明，额外的刺激将会对经济产生足够的影响

* 达到通胀目标的两年时间框架没有改变

* 在我们预测区间2014-2016财年的中段，消费通胀率或触及约2%

* 正面的经济周期没有改变

* 进一步宽松政策旨在实现物价目标，而不是针对汇率

* 扩大QQE是为了防止损及正面周期的风险成为现实

* 还有很多选项用来根据需要进一步调整政策，但现在还不能透露

* 货币政策和预估是基于第二次上调消费税将按计划实施的假设做出

* 对任何央行而言，坚持对财政政策的信心都是重要的

* 预期政府将继续采取措施来实现财政纪律

* GPIF投资配比的变化与央行货币决策没有直接关联

* 不认为短期收益率为负值会带来任何问题

* 今日决定扩大较长期公债购买，旨在全面拉低公债收益率曲线

* 对日本经济整体而言，日圆迄今的贬值是影响正面的

* 日圆走软带来的进口成本上升的影响，在一定程度上被油价和商品价格下跌所抵消

* 货币政策无法提高经济的潜在增长率，需要依靠结构性改革和增长策略发挥作用

* 现在讨论货币刺激的退出还为时尚早

* 实施富有弹性的货币政策是完全有可能的，由此未来寻求退出也就不难

* 近来通胀预期放缓，之后似乎也不会稳步加快

* 委员白井早由里、木内登英和佐藤健裕建议改变前景报告中的一些措辞，但被否决