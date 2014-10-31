《中国企业债发行日程表》--10月31日

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 三门县国资 4 7 10/28簿记建档 6.85% AA- 10/29-11/4 国信证券 投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权担保) ========================================================================================= 温州鹿城城市 12 7 10/31簿记建档 *5.58% AA 11/3-11/4 浙商证券 发展公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 浙江新昌 6 7 10/29簿记建档 5.88% AA- 10/30-11/5 国信证券 投资发展公司(第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 北京首都创业 20 永续债 10/31簿记建档 6.80% AAA 11/3-11/5 海通证券 集团 (每三年为一个重定价周期，期末发行人可选择延长一个周期或兑付)
(浮动利率，前四个重定价周期基本利差不变)
(第五个周期基本利差+300bp，第六个周期基本利差+600bp) ========================================================================================= 镇江丹徒区 15 7 10/31簿记建档 7.50% AA 11/3-11/5 国开证券 建投公司 (第3-7年末每年还20%本金，镇江交通投资建设发展公司担保) 东莞证券 ========================================================================================= 乌兰察布市 12 7 11/3簿记建档 上限8.86% AA- 11/4-11/5 日信证券 集宁区城建投开发 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 岳阳惠临投资 13 7 10/31簿记建档 上限8.46% AA 11/3-11/7 太平洋证券 发展公司 (第3-7年末每年还20%本金，以国有土地是使用权抵押担保) ========================================================================================= 玉环县交通 5 7 10/31簿记建档 上限6.80% AA 11/3-11/7 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 惠安县城乡 9 7 11/3簿记建档 上限7.56% AA 11/4-11/7 东兴证券 建设投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 上海城建投 20 10 11/4簿记建档 -- AAA 11/5-11/7 国泰君安证券 开发总公司 (第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金) 西部证券 ========================================================================================= 新疆供销投资 8 7 11/6簿记建档 -- AA 11/7-11/13 宏源证券 (控股)集团 (第4年末附投资者回售选择权/下属公司以其酒店等资产提供抵押担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 攀枝花城建投 6 5 10/29簿记建档 5.48% AA 10/30-11/3 平安证券 经营公司小微企业增信债 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。