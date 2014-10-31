《中国企业债发行日程表》--10月31日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 三门县国资 4 7 10/28簿记建档 6.85% AA- 10/29-11/4 国信证券 投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权担保) ========================================================================================= 温州鹿城城市 12 7 10/31簿记建档 *5.58% AA 11/3-11/4 浙商证券 发展公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 浙江新昌 6 7 10/29簿记建档 5.88% AA- 10/30-11/5 国信证券 投资发展公司(第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 北京首都创业 20 永续债 10/31簿记建档 6.80% AAA 11/3-11/5 海通证券 集团 (每三年为一个重定价周期，期末发行人可选择延长一个周期或兑付)

(浮动利率，前四个重定价周期基本利差不变)

(第五个周期基本利差+300bp，第六个周期基本利差+600bp) ========================================================================================= 镇江丹徒区 15 7 10/31簿记建档 7.50% AA 11/3-11/5 国开证券 建投公司 (第3-7年末每年还20%本金，镇江交通投资建设发展公司担保) 东莞证券 ========================================================================================= 乌兰察布市 12 7 11/3簿记建档 上限8.86% AA- 11/4-11/5 日信证券 集宁区城建投开发 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 岳阳惠临投资 13 7 10/31簿记建档 上限8.46% AA 11/3-11/7 太平洋证券 发展公司 (第3-7年末每年还20%本金，以国有土地是使用权抵押担保) ========================================================================================= 玉环县交通 5 7 10/31簿记建档 上限6.80% AA 11/3-11/7 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 惠安县城乡 9 7 11/3簿记建档 上限7.56% AA 11/4-11/7 东兴证券 建设投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 上海城建投 20 10 11/4簿记建档 -- AAA 11/5-11/7 国泰君安证券 开发总公司 (第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金) 西部证券 ========================================================================================= 新疆供销投资 8 7 11/6簿记建档 -- AA 11/7-11/13 宏源证券 (控股)集团 (第4年末附投资者回售选择权/下属公司以其酒店等资产提供抵押担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商