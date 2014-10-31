《专题新闻快速浏览》--日本央行意外进一步放松货币政策，日股大涨日圆重挫****

欲取得相关消息，请在括号内代码按两下滑鼠左键，即可读取所需新闻内容

日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。之前外界普遍预期，该央行将维持资产购买规模不变。

日本央行决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前日本央行的年度目标为60-70万亿日圆。

日本股市日经指数在央行公布政策后飙升至七年高位，日本公债期货上升。美元兑日圆上涨至七年高点附近。

日本央行周五还发布半年报，将当前财政年度的日本经济增长预估削减一半，因4月上调消费税之后需求持续疲软。央行还略微下调了2014和2015财年的消费者物价指数(CPI)预估值，但仍预期可在此前设定的两年时间框架内实现2%的通胀率目标。

----------------------------主要报导---------------------------------------

> 《综述》日本央行意外进一步放松货币政策，因通胀放缓

> 《即时观点》日本央行意外进一步宽松货币政策

> 日本央行：意外决定放宽政策，因担心油价下跌打压消费者物价

> 日本经济：央行将本财年GDP成长预估调降一半至0.5%，略下调物价预估

> 日本央行：进一步放松政策旨在实现物价目标--总裁黑田东彦

> 日本经济：央行宽松政策决定是及时行动--经济财政大臣甘利明

> 日本经济：财务大臣麻生太郎称高度欢迎日本央行的政策决定

> 《焦点》日本消费者物价通胀放缓，央行采取行动的压力加大

----------------------------市场反应---------------------------------------

> 《全球市场》日股大涨日圆下跌，因日央行出台新宽松措施

> 《全球汇市》日圆触及七年低位，此前日本央行意外放宽政策

> 日本股市：日经指数升至七年高位，因日本央行意外放宽政策

> 日本债市：超长债价格因日央行意外扩大宽松而劲扬，收益率曲线趋平

> 日本金融市场：日圆下跌日股跃升，因日本央行意外放松政策

> 全球金市：金价和银价跌至四年低位，因美元大涨

> 金属期市：伦敦期铜本月有望收高，日本刺激政策引发涨势

> 亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨且月线升10%，日本央行此前放松政策

> 韩国汇市：韩元尾随日圆下滑，此前日本央行意外放宽政策

-----------------------------其他消息--------------------------------------

*分析或焦点..................CDEPTH *路透专访................CINTER

*路透调查.....................CPOLL *快速分析................CINSTA

*经济面消息.............ECI|MCE-CMN *背景资料.................CFACT

*重要新闻浏览...............TOP-CMN *路透早报.................NN/CN

---------------------------------------------------------------------------

如果您在读取查看上述报导时遇到 〃资料无法提供〃(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk):

中国客户服务中心: 4008-811-408

台湾客户服务中心: 0800-666-061