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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 15:33 BJT

台湾债市：五年券殖利率收盘微升人气退场，下周关注103/13R标售

* 五年券殖利率微升，缺乏方向成交急冻
    * 下周103/13增额发行公债标售为关注重点
    * 下周五年指标券区间料在1.16-1.22%，十年指标券在1.62-1.68%

    路透台北10月31日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五收盘微升，但成交低迷且欠缺方
向。交易商指出，美联储会议结束之后，美债波动不大。时近年底之际交易商没有方向，等待结帐，台债成交
量急冻。
    
    交易商表示，美联储对经济好转看法坚持，但美债殖利率回弹至2.3%附近尚无大幅突破之意。台债方面，
殖利率近月以来先弹升后大跌目前回到此间水位，交易商并不认为台债短期之内会再有大方向，大多选择退场
观望，本周以来单期公债成交量常仅有数十亿台币的低位。
    
    〞台债没有人做，也没有量。目前消息面很混杂(mixed)...美国经济好转，但美债又不会动。〞一位外商
银行交易员表示。
    
    他们认为，时值年底结帐之际，交易商又认为台债短期陷入整理，这更降低了交易意愿，行情不大，各方
宁愿退场观望。
   
    美国公债价格周四小涨，但脱离日高，因有报导称，日本退休金投资基金将增加在国内股市的资金配置，
全球风险意愿增强。10年期公债 收益率报2.310%。美联储周三表示美国经济基本上仍沿着既定轨
迹复苏后，10年期公债收益率触及三周高位2.362%。 
    
    
    **下周关注标售十年公债结果**
    
    此外，下周二(11月4日)将标售103/13期增额发行公债，目前空单仅有约50亿台币的水位，缺乏轧空诱因
。国际美元债发行持续火热，寿险业者对10年台债的胃纳量、财政部是否入场截标等变数均加深市场的不确定
因素。
 
    一位证券商交易员表示，103/13R期标售预料仍将有特定金融机构捧场，但是国际美元债持续火热吸纳寿
险业资金，排挤十年期台债，可能令其标售利率有略高于预期的机会。
    
    〞税收超征，财政部可能看量不看价，只要到了他够的量，财政部就可能截标，完全无法预测。〞前述证
券商交易员。
    
    一位大型金融机构的交易主管则认为，估计财政部不至于在1.65%以下截标，本期公债标售合乎预期的机
会蛮大的。
      
    也有另外一家证券商交易员表示，除了下周标售第一次十年期公债之外，紧接着11月中旬又有第二次同期
券增额发行即将上场，筹码持续供给可能让财政部多加考虑本期标售是否有入场截标需要。
    
    103/13增额发行公债的发行前交易殖利率交易在1.58-1.6513%。103/13R期公债将在下周二标售，预定标
售350亿台币，下周五交割。而12月1日则将标售103/13期(第二次)增额公债，金额预定300亿台币，11月13日
开始首日发行前交易。
    
    至于下周的台债交易行情，交易员认为，若美债没有大方向，则台债将同样陷入迷惘，交易意愿也偏向低
迷，下周量缩盘整机会很高。五年期公债103/15期区间料在1.16-1.22%，103/13R期公债殖利率料也在1.62-1.
68%的区间。 
     
    上一期标售的五年公债103/15期意外不足额发行，对此财政部国库署表示，主要因为今年税收超征，国库
资金宽裕，且基于成本考量，因此才会截标。 
     
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   +0.30     1.1855    1.1805-1.1855      35.0
   10   103/13R                    0.00     1.6350    1.6350-1.6350       0.5
    
    本周金融市场重要经济数据和事件包括：
    10/31(五)：台湾公布第三季经济成长率概估值；日本9月建筑订单/房屋开工；美国9月实质个人支出/加
拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与12家银行高层开会，讨论减轻对银行业的
监管负担；日本央行召开货币政策会议。   
    
         30      103/12                     没有成交
         20      103/14                     没有成交
         10     103/13R                       1.6350
          5      103/15                       1.1855
          2       103/1                     没有成交
 (完)        

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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