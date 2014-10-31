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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 14:53 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行意外进一步放松货币政策，日圆大跌

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* 美元/日圆涨1.68%，欧元/日圆升1.44%，欧元/美元下滑0.33%，澳元/美元跌0.34%

* 日股日经指数大幅收涨4.83%，东证股价指数劲扬4.28%，标准普尔Emini指数涨1.19%(创下纪录高位)

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.75%，美元/韩元升1.3%，美国10年期公债收益率报2.3461%

* 日本央行意外进一步放松货币政策，因通胀放缓

* 消息人士周五表示，日本政府批准GPIF将日股投资配比上调至25%

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