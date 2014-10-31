《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行意外进一步放松货币政策，日圆大跌

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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* 美元/日圆涨1.68%，欧元/日圆升1.44%，欧元/美元下滑0.33%，澳元/美元跌0.34%
* 日股日经指数大幅收涨4.83%，东证股价指数劲扬4.28%，标准普尔Emini指数涨1.19%(创下纪录高位)
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.75%，美元/韩元升1.3%，美国10年期公债收益率报2.3461%
* 日本央行意外进一步放松货币政策，因通胀放缓
* 消息人士周五表示，日本政府批准GPIF将日股投资配比上调至25%
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。