《全球汇市》日本央行意外宽松政策，打击日圆跌至七年低点

不过一些分析师表示，现在并不能彻底放心，美国GDP报告的细节或许可以解释美元多头为何仍是小心翼翼。

“较高增长主要来自国防开支、库存和净外贸。而这三个领域通常都会在随后一个季度回落，”摩根大通分析师在客户报告中写道。