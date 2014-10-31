《全球汇市》日本央行意外宽松政策，打击日圆跌至七年低点

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
不过一些分析师表示，现在并不能彻底放心，美国GDP报告的细节或许可以解释美元多头为何仍是小心翼翼。
“较高增长主要来自国防开支、库存和净外贸。而这三个领域通常都会在随后一个季度回落，”摩根大通分析师在客户报告中写道。
随着美元上涨，欧元 下跌0.3%至1.2573美元，距离周四创下的10月6日以来低点1.2545美元不远。
在欧洲，所有焦点将放在最新通胀率数字上面。
周四的数据显示，10月德国通胀年率意外放缓，西班牙消费者物价下跌，暗示整体欧元区的通缩风险未见缓解。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2567 1.2612 -0.36 -8.57 1.3745
美元/日圆 111.18 109.20 +1.81 +5.58 105.30
欧元/日圆 139.72 137.72 +1.45 -3.46 144.73
美元/瑞郎 0.9598 0.9559 +0.41 +7.50 0.8928
英镑/美元 1.5969 1.5998 -0.18 -3.55 1.6556
美元/加元 1.1210 1.1185 +0.22 +5.56 1.0620
澳元/美元 0.8796 0.8829 -0.37 -1.31 0.8913
新西兰元/美元 0.7843 0.7842 +0.01 -4.42 0.8206
澳元/日圆 97.790 96.410 +1.43 +4.20 93.850
新西兰元/日圆 87.200 85.630 +1.83 +0.91 86.410
英镑/日圆 177.54 174.70 +1.63 +1.84 174.33
澳元/新西兰元 1.1211 1.1244 -0.29 +3.35 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王颖/朱晓军/张明钧; 审校 杜明霞/于春红/艾茂林)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。