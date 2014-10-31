全球经济：旧金山联储总裁威廉姆斯称，通胀目标有效但仍有改进空间

纽约期市：罗布斯塔咖啡触及七个半月低位，阿拉比卡咖啡反弹
路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二跌至七个半月低位，受压于技术性卖盘，此前市场遭遇2011年来最大五日连跌。阿拉比卡咖啡在连跌四日后从10个半月低位反弹。
路透10月31日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五称，全球各国央行的通胀目标取得了不错成绩，但面临低利率和资产泡沫风险，应该考虑其他可能更好的方法。此外他还称：
* 不对美联储政策立场和美国经济置评
* 瞄准通胀的政策帮助将通胀率稳步控制在低位
* 瞄准通胀的政策不能与金融稳定目标相冲突
* 对于瞄准通胀的央行来说，接近零水准的利率可能会不断地构成挑战(完)
路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二跌至七个半月低位，受压于技术性卖盘，此前市场遭遇2011年来最大五日连跌。阿拉比卡咖啡在连跌四日后从10个半月低位反弹。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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