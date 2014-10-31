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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 15:13 BJT

全球经济：旧金山联储总裁威廉姆斯称，通胀目标有效但仍有改进空间

路透10月31日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五称，全球各国央行的通胀目标取得了不错成绩，但面临低利率和资产泡沫风险，应该考虑其他可能更好的方法。此外他还称：

* 不对美联储政策立场和美国经济置评

* 瞄准通胀的政策帮助将通胀率稳步控制在低位

* 瞄准通胀的政策不能与金融稳定目标相冲突

* 对于瞄准通胀的央行来说，接近零水准的利率可能会不断地构成挑战(完)
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