更新版 1-《全球市场》日股大涨日圆下跌，因日本央行出台新宽松措施

日股突出表现提振其他股市，MSCI明晟亚洲股指 上涨0.8%，本周和本月有望录得2.5%以上涨幅。

日本政府退休金投资基金(GPIF)消息亦提振日股。两名政府消息人士周五表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)将通过投资配比调整计划，将日股投资配比由目前的12%上调至25%。

“市场原本认为GPIF的日股投资比例将提高到20%。提高到25%的影响将很强大，对股市有正面作用。”Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida表示。

不过，盘前发布的数据显示，日本9月失业率上升，求才求职比在逾三年来首次下降，说明就业市场势头开始减弱。 。日本9月家庭支出下跌幅度亦高于预期。

日本央行放宽政策后，主要货币兑日圆大涨。澳元兑日圆 上涨1.5%；新西兰元兑日圆 涨1.6%。

欧元/美元 下跌0.3%，报1.2574美元。

大宗商品方面，现货金 下跌约1%，报每盎司1,186.70美元。