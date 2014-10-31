更新版 1-《全球市场》日股大涨日圆下跌，因日本央行出台新宽松措施

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
日股突出表现提振其他股市，MSCI明晟亚洲股指 上涨0.8%，本周和本月有望录得2.5%以上涨幅。
日本政府退休金投资基金(GPIF)消息亦提振日股。两名政府消息人士周五表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)将通过投资配比调整计划，将日股投资配比由目前的12%上调至25%。
“市场原本认为GPIF的日股投资比例将提高到20%。提高到25%的影响将很强大，对股市有正面作用。”Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida表示。
不过，盘前发布的数据显示，日本9月失业率上升，求才求职比在逾三年来首次下降，说明就业市场势头开始减弱。 。日本9月家庭支出下跌幅度亦高于预期。
日本央行放宽政策后，主要货币兑日圆大涨。澳元兑日圆 上涨1.5%；新西兰元兑日圆 涨1.6%。
欧元/美元 下跌0.3%，报1.2574美元。
大宗商品方面，现货金 下跌约1%，报每盎司1,186.70美元。
布兰特原油 下滑约0.2%，报每桶86.05美元。(完) (编译/审校 杜明霞/蔡美珍/洪曦/于春红/张明钧)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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