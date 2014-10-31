亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨且月线升10%，日本央行此前放松政策

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
“由于市场人士在近期价格上扬之际撤离市场，未平仓合约即告下滑，”东京一交易员指出。“在橡胶需求充斥变数下，目前买兴阑珊。”
东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶 <0#2JRU:>收高0.1日圆，至每公斤202.1日圆；月线上扬10.1%，为三个月来首度上升。
周四公布的港口初步数据显示，科特迪瓦(象牙海岸)1-7月橡胶出口217,374吨，较上年同期增长近24%。
上海期交所主力1月橡胶合约 跌55元人民币，收报每吨13,310元人民币。
新加坡SICOM近月期胶11月合约 最新报每公斤160.00美分，上涨1.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/龚芳; 审校 张明钧/于春红)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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