亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨且月线升10%，日本央行此前放松政策

“由于市场人士在近期价格上扬之际撤离市场，未平仓合约即告下滑，”东京一交易员指出。“在橡胶需求充斥变数下，目前买兴阑珊。”

东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶 <0#2JRU:>收高0.1日圆，至每公斤202.1日圆；月线上扬10.1%，为三个月来首度上升。

周四公布的港口初步数据显示，科特迪瓦(象牙海岸)1-7月橡胶出口217,374吨，较上年同期增长近24%。

上海期交所主力1月橡胶合约 跌55元人民币，收报每吨13,310元人民币。

新加坡SICOM近月期胶11月合约 最新报每公斤160.00美分，上涨1.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/龚芳; 审校 张明钧/于春红)