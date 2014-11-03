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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 08:00 BJT

台湾经济指标预测--11月3日至11月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:
    * 11月3日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分    预估值                    前值
    11/5      1610       外汇存底    10月底        --          4,206.96亿美元
    11/5      0830   消费者物价指      10月        --                  +0.72%
                          数(CPI)                      
    11/7      1600           出口      10月        --                   +4.7%
                                                       
    *  11月17日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
   11/20      1610         经常帐    第三季       --         顺差164.7亿美元
   11/20      1600       外销订单      10月       --                  +12.7%
                                                      
    * 11月24日当周 

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
   11/24      0830     季调失业率      10月       --                   3.90%
   11/24      1600   工业生产指数      10月       --                 +10.30%
  11/25       1610       M2年增率      10月       --                  +5.31%
                                                      
    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      --        --     经济成长率    第四季       --          +3.78%(概估值)
                                                      
      --        --       重贴现率    第四季       --                  1.875%
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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