《中国新债预测》三年续发国债均值3.42%，料需求平稳定位接近二级

* 招标品种：财政部三年期续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周一(11月3日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行和券商)

* 预测区间：3.36%-3.50%

* 预测均值：3.42%

路透上海10月31日 - 中国财政部下周一将跨市场招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，债市在基本面和政策面支撑下依旧在强势格局中，但短期势头有所减弱，且国债表现也稍逊于金融债，料该期新债定位接近二级市场，预测均值为3.42%。

市场人士并认为，目前国债现券偏低的收益水平对配置需求吸引力一般，除非周末再现利好消息，带动下周债市再起一波行情，该期债中标收益率明显低于现券的可能性不大。

华东一银行交易员表示，从配置盘来看国债还是有一定需求，毕竟有免税和风险权重的优势，但近期相对而言交易盘更活跃一些，配置盘力度较弱，特别是在国债表现上更明显，“配置盘都在期待市场的调整。”

而上海一银行交易员则谈到，最近中短债表现普遍强于长债，因此该期国债需求应也有一定支撑，不会偏离二级市场水平太多。

10月官方制造业PMI将于11月1日(周六)将公布。路透综合24家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅升至51.2，表明需求好转，经济成长动能企稳。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.4558%。二级市场上，本次增发标的券--剩余期限约2.87年的140020最新报价对应收益率 为3.4375%/3.41%。

下周一新债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月5日进行分销；11月7日起与原发行部分合并上市交易。