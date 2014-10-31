香港热股：日圆汇价挫跌至七年低位，刺激以日圆采购为主股份大涨

路透香港10月31日 - 日本央行无预警宣布进一步宽松政策，日圆兑美元汇价挫跌至七年低位，多只香港上市的股份受惠日圆采购成本下降，股价周五午后明显上涨。

其中有份代理丰田、日产及本田等日本汽车品牌的中国汽车经销商中升控股 盘中最多升6.4%。以＂759阿信屋＂经营日本进口食品及化妆品的CEC国际 亦大涨6.7%。至于经营日本便服品牌UNIQLO（优衣库）的迅销 最多升7.6%。

本地时间15:37香港恒生指数 涨1.08%。

信诚证券联席董事张智威表示，日本央行以设限方式实施量化宽松，加上美国明年第三季有加息的可能，美元可能上升，日圆汇价可能继续走弱，对以日圆为主要采购货币的股份带来利好。他估计未来日圆可能以较渐进方式贬值。

由于通胀目标有不达标危险，日本央行周五意外宣布进一步宽松政策，震撼金融市场。日央行决定将扩大基础货币的速度，由之前的目标为每年增加60-70万亿日圆扩大至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)，同时将将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍。消息拖累日圆兑美元 跌至近七年低位。 （完）