重温稿-《中国新债预测》三年续发国债均值3.42%，料需求平稳定位接近二级

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 招标品种：财政部三年期续发固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周一(11月3日)9:30-10:30
* 受访人数：8位(银行和券商)
* 预测区间：3.36%-3.50%
* 预测均值：3.42%
路透上海10月31日 - 中国财政部下周一将跨市场招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，债市在基本面和政策面支撑下依旧在强势格局中，但短期势头有所减弱，且国债表现也稍逊于金融债，料该期新债定位接近二级市场，预测均值为3.42%。
市场人士并认为，目前国债现券偏低的收益水平对配置需求吸引力一般，除非周末再现利好消息，带动下周债市再起一波行情，该期债中标收益率明显低于现券的可能性不大。
华东一银行交易员表示，从配置盘来看国债还是有一定需求，毕竟有免税和风险权重的优势，但近期相对而言交易盘更活跃一些，配置盘力度较弱，特别是在国债表现上更明显，“配置盘都在期待市场的调整。”
而上海一银行交易员则谈到，最近中短债表现普遍强于长债，因此该期国债需求应也有一定支撑，不会偏离二级市场水平太多。
10月官方制造业PMI将于11月1日(周六)将公布。路透综合24家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅升至51.2，表明需求好转，经济成长动能企稳。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.4558%。二级市场上，本次增发标的券--剩余期限约2.87年的140020最新报价对应收益率 为3.4375%/3.41%。
下周一新债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月5日进行分销；11月7日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年9月11日开始计息，票面利率4.00%。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申