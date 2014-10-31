更新版 1-日股业绩：索尼7-9月亏损低于市场预估，因PS4游戏机销售强劲

索尼将游戏部门年度营业利润预估调高100亿日圆至350亿日圆。公司在第二季度卖出330万台PlayStation 4游戏主机，进一步领先微软 的Xbox One。

索尼同时也调高旗下影像及设备部门营业利润预估，但称旗舰电子部门上半年度已经录得营业亏损1,373亿日圆，该部门于3月31日结束的年度中营业亏损2,456亿日圆。

让电子部门难振雄风的原因在于手机事业，索尼将智能手机销售预估从4,300万支下调为4,100万支，去年销量为3,900万支。

财务长吉田宪一郎表示，该公司将大幅缩减中国的智能手机业务；在中国市场上，索尼遭到小米等当地竞争对手的挤压。在此同时，新任手机部门主管十时裕树在11月16日就任后，将把注意力放在强化移动通信业者的关系上。

在公布财报前，索尼股价周五收高0.8%，反观日经指数 在日本央行宣布扩大放宽政策后大涨4.8%。

日央行放宽政策后大举推低日圆，日圆兑美元重挫1.6%，跌破111日圆。