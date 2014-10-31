更新版 1-日股业绩：索尼7-9月亏损低于市场预估，因PS4游戏机销售强劲

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
索尼将游戏部门年度营业利润预估调高100亿日圆至350亿日圆。公司在第二季度卖出330万台PlayStation 4游戏主机，进一步领先微软 的Xbox One。
索尼同时也调高旗下影像及设备部门营业利润预估，但称旗舰电子部门上半年度已经录得营业亏损1,373亿日圆，该部门于3月31日结束的年度中营业亏损2,456亿日圆。
让电子部门难振雄风的原因在于手机事业，索尼将智能手机销售预估从4,300万支下调为4,100万支，去年销量为3,900万支。
财务长吉田宪一郎表示，该公司将大幅缩减中国的智能手机业务；在中国市场上，索尼遭到小米等当地竞争对手的挤压。在此同时，新任手机部门主管十时裕树在11月16日就任后，将把注意力放在强化移动通信业者的关系上。
在公布财报前，索尼股价周五收高0.8%，反观日经指数 在日本央行宣布扩大放宽政策后大涨4.8%。
日央行放宽政策后大举推低日圆，日圆兑美元重挫1.6%，跌破111日圆。
吉田宪一郎指出，日圆贬值对索尼不利，美元兑日圆每升值1日圆，该公司就会损失30亿日圆。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 高琦)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。