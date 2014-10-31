中国货币市场：贵州银行今年同业存单额度150亿，74家银行共1.41万亿

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海10月31日 - 中国贵州银行股份有限公司周五公告，今年同业存单发行额度为150亿元人民币。至此，累计已有74家银行披露年度计划，规模总计达14,098亿元。
大公国际资信评估有限公司对贵州银行的主体评级为AA。
以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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工商银行 1,000
中国银行 1,000
建设银行 1,000
交通银行 800
招商银行 800
中信银行 1,000
兴业银行 1,000
农业银行 500
浦发银行 1,000
国开行 500
浙商银行 100
平安银行 700
上海银行 300
江苏银行 100
北京银行 500
民生银行 500
光大银行 500
华夏银行 600
杭州银行 100
南京银行 100
鄞州银行 30
汇丰银行(中国) 50
绍兴银行 10
宁波银行 200
南昌银行 50
台州银行 10
长沙银行 50
福建海峡银行 40
泉州银行 40
徽商银行 100
东莞银行 30
厦门农商行 50
临商银行 15
金华银行 10
九江银行 50
河北银行 20
大连农村商业银行 20
贵阳银行 100
桂林银行 20
江苏海门农商行 20
青岛银行 50
西安银行 100
杭州联合银行 20
东亚银行(中国) 30
江苏江南农村商业银行50
鹿城农商银行 8
成都银行 60
乐清农村商业银行 5
浙江富阳农村合作银行10
包商银行 80
汉口银行 50
德阳银行 15
兰州银行 30
顺德农商行 50
乐山市商业银行 20
齐鲁银行 20
广州农村商业银行 50
温州龙湾农商行 3
温州瓯海农商行 6
南浔农商行 1
余姚农村合作银行 3
上饶银行 20
浙江萧山农村合作银行10
富邦华一银行 50
宁夏银行 5
北京农商行 100
海盐农村信用合作联社 5
无锡农商行 30
齐商银行 5
华商银行 10
浙江瑞安农村商业银行 1
浙江新昌农村商业银行 6
成都农村商业银行 30
贵州银行 150
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合计 14,098
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
参看细节，请点选中国货币网 here (整理 李宏薇；审校 张喜良)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)