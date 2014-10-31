金属期市：伦敦期铜本月有望收高，日本刺激政策引发涨势

0740GMT，LME三个月期铜 上涨0.6%至每吨6,778.50美元，上日则是下跌1.2%。本月料将录得1.6%涨幅。

美元走强打压铜价涨势。美元指数 一度高见86.736，料将触及今年以来高点，受惠于美国周四公布意外亮丽的经济成长数据。

LME期铜周三触及六周高点每吨6,835.50美元，在精炼铜供给较预期紧俏、且需求稳中偏软的背景下缓步上涨。

“我们原先预期铜价温和下跌，低于每磅3英镑(每吨6,600美元)，但一旦比这个价格低上许多，就会见到铜废料供应减少，而中国在这价位也相当敏感，”悉尼瑞银集团分析师Daniel Morgan表示。

上海期交所主力1月期铜 扳回约0.5%的跌幅，收盘小涨，报每吨47,780元人民币。

LME期镍 大涨2.2%，至每吨16,125美元，本周涨幅超过7%。(完)

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