《全球汇市一周综述》日本央行意外祭出宽松政策，日圆兑美元跌至七年低点

整理 艾茂林

路透北京10月31日 - 日本央行进一步扩大货币放松政策，令全球金融市场大感意外，日圆兑美元应声挫至近七年低点，日股飙升至七年高位。央行总裁黑田东彦表示，需求下滑和油价下跌给物价带来下行压力，若实现通胀目标面临威胁，会毫不犹豫地调整政策。

而美元本周则是喜事连连，先是美联储结束购债计划并发表立场偏强硬的政策声明，随后迎来强劲的美国第三季GDP数据。美元搭乘东风，一路高歌猛进，节节上冲。但有分析师认为第四季经济增速或将放缓，美元后市走势或许并非坦途。

下周欧洲央行和英国央行都将召开政策会议并宣布利率决议，美联储多位官员及日本央行总裁也将发表讲话致辞，投资者可从中一窥货币政策走向线索。重量级的美国非农就业数据也定于下周出炉。

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**日圆兑美元跌至七年低点**

日本央行周五意外放宽货币政策，因越来越多的迹象显示通胀目标恐将落空。市场对此措手不及，日圆兑美元跌至近七年来最低。

美元兑日圆飙升逾1%，至2008年1月以来最高水平110.67日圆，此前日本央行决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,245亿美元)。央行之前的目标为每年增加60-70万亿日圆。

“日本央行可能认为，要到2016/17财年才能实现2%的通胀目标，因此希望以今天的举措拉近与目标的差距，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子称。

此前虽有一小部分市场参与者预期到日本央行放松政策，但多数人原本都认为至少要等几个月之后才会有进一步放松政策的行动。

“我在处理一些月底文件时，有人喊道央行放松政策了。我看了下屏幕，美元兑日圆汇率已涨疯了，”一欧美系银行的交易员表示。

另外，消息人士周五表示，负责监管日本政府退休金投资基金(GPIF)的政府委员会批准了该基金的投资配比调整计划，将日股投资配比由目前的12%上调至25%。 这给日圆带来了更大压力。

美元指数一度涨至86.524，为10月6日以来新高，因美国周四公布强劲经济成长数据，给美元带来提振。

随着美元走强，欧元兑美元下跌0.2%，报1.2582美元；澳元兑美元亦下跌0.4%，报0.8800美元。

**美元风头正盛**

美元本周占尽风头。美联储会议宣布结束购债，并对经济复苏前景抱有信心，市场对于联储或提早升息的预期扶助美元涨至三周高点。临近周末时更是因日本央行意外放松政策和令人鼓舞的美国经济成长数据而再度飙升。

美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。受此鼓舞，美元指数最高涨至86.491，即10月6日以来最高。该指数随后回落至86.174，但本周迄今仍上涨0.5%。

美国GDP报告应可印证，美联储周三宣布将结束购债刺激行动时对经济所持的乐观立场是合理的。不过一些分析师表示，现在并不能彻底放心，美国GDP报告的细节或许可以解释美元多头为何仍是小心翼翼。

“较高增长主要来自国防开支、库存和净外贸。而这三个领域通常都会在随后一个季度回落，”摩根大通分析师在客户报告中写道。“因此我们将第四季GDP增长预估从3.0%调降至2.5%。”

**新西兰元受打击 **

新西兰元本周遭遇双重打击，新西兰央行对于未来升息的立场有所软化，而有关明年美国可能升息的预期，给美元带来支撑。

周四受新西兰央行利率前景影响，新西兰元兑美元下跌大约0.005美元，触及日内低点0.7769美元。此前，美联储政策声明，已使新西兰元跌落日内高点0.7977，新西兰央行的利率前景又再添压力。

新西兰央行如广泛预期维持官方指标利率在3.5%不变，还取消了之前声明中，有关进一步紧缩货币政策的措辞，这令人猜测，明年年底或2016年之前可能不会升息。

在新西兰央行政策声明宣布后的一项路透调查显示，新西兰央行预计至少在明年9月以前都将维持利率不变，而考虑恢复逐步升息周期的时间可能更晚。

“我们预计新西兰央行将按兵不动，直到明年12月，”澳新银行首席分析师Cameron Bagrie称。 (完) (审校 屈桂娟)