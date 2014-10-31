日股业绩：Panasonic在7-9月营业利润增长15%，并调高全年获利预估

路透东京10月31日 - 日本电子产品生产企业Panasonic 将全年营业利润预估上调13%，另外该公司净现金部位五年来首次转为正值，此前Panasonic进行了大刀阔斧的重组，砍掉了智能手机、等离子电视和半导体芯片中不赚钱的产品线。

Panasonic周五公布，7-9月营业利润增长15%至947亿日圆(8.51亿美元)，汤森路透StarMine调查五位分析师的平均预估为790亿日圆。

该公司将截至明年3月的本会计年度营业利润预估从7月预计的3,100亿日圆上调至3,500亿日圆，最新数据较上年度成绩高出15%。

Panasonic汽车部门的营业利润增长31%。该部门向美国电动汽车生产商特斯拉汽车(Tesla) 提供锂电池。Panasonic表示，将提供数以亿美元计的资金给特斯拉在美国的新电池工厂。(完)