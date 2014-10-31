全球金市：金价和银价跌至四年低位，因美元大涨

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
美联储的强势言论以及经济数据亮眼，打压黄金作为对冲工具的魅力。
现货金 下滑逾2%至每盎司1,168.66美元，为2010年7月以来最低。日本央行发布声明后，美元指数升至盘中新高，金价加速下跌。美国黄金期货亦下挫。
一位驻香港的贵金属交易商表示，每盎司1,180.50美元下方挂有大量停损单，该价位是三重底所在位置。他表示，停损单遭触发及美元兑日圆大涨单一同拖累黄金下跌。
金价本周或收低4.7%，为2013年6月以来最高单日降幅。此外黄金价格还有可能录得连续第二个月下挫。
现货银 下跌近3%，报15.94美元，为2010年2月迄今低位。现货银价格可能创下连续四个月下跌。
亚洲实货市场未能给金价带来任何支撑，这或许会让黄金进一步走低。
上海黄金交易所黄金溢价周五跌至每盎司不到1美元，一度跌至贴水。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1172.04 -26.6 -2.22
现货银 16 -0.42 -2.56
现货铂金 1220.74 -16.96 -1.37
现货钯金 770.95 -3.55 -0.46
COMEX期金 1172.1 -26.5 -2.21
COMEX期银 16.005 -0.415 -2.53
汇率
欧元/美元 1.255
美元指数 86.666
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 高琦/张明钧)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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