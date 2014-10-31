更新版 1-台湾债市：五年券殖利率收盘微升人气退场，下周关注103/13R标售

* 五年券殖利率微升，缺乏方向成交急冻 * 下周103/13增额发行公债标售为关注重点 * 下周五年指标券区间料在1.16-1.22%，十年指标券在1.62-1.68% (新增文末最后一段下周重要经济数据及事件) 路透台北10月31日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五收盘微升，但成交低迷且欠缺方 向。交易商指出，美联储会议结束之后，美债波动不大。时近年底之际交易商没有方向，等待结帐，台债成交 量急冻。 交易商表示，美联储对经济好转看法坚持，但美债殖利率回弹至2.3%附近尚无大幅突破之意。台债方面， 殖利率近月以来先弹升后大跌目前回到此间水位，交易商并不认为台债短期之内会再有大方向，大多选择退场 观望，本周以来单期公债成交量常仅有数十亿台币的低位。 〞台债没有人做，也没有量。目前消息面很混杂(mixed)...美国经济好转，但美债又不会动。〞一位外商 银行交易员表示。 他们认为，时值年底结帐之际，交易商又认为台债短期陷入整理，这更降低了交易意愿，行情不大，各方 宁愿退场观望。 美国公债价格周四小涨，但脱离日高，因有报导称，日本退休金投资基金将增加在国内股市的资金配置， 全球风险意愿增强。10年期公债 收益率报2.310%。美联储周三表示美国经济基本上仍沿着既定轨 迹复苏后，10年期公债收益率触及三周高位2.362%。 **下周关注标售十年公债结果** 此外，下周二(11月4日)将标售103/13期增额发行公债，目前空单仅有约50亿台币的水位，缺乏轧空诱因 。国际美元债发行持续火热，寿险业者对10年台债的胃纳量、财政部是否入场截标等变数均加深市场的不确定 因素。 一位证券商交易员表示，103/13R期标售预料仍将有特定金融机构捧场，但是国际美元债持续火热吸纳寿 险业资金，排挤十年期台债，可能令其标售利率有略高于预期的机会。 〞税收超征，财政部可能看量不看价，只要到了他够的量，财政部就可能截标，完全无法预测。〞前述证 券商交易员。 一位大型金融机构的交易主管则认为，估计财政部不至于在1.65%以下截标，本期公债标售合乎预期的机 会蛮大的。 也有另外一家证券商交易员表示，除了下周标售第一次十年期公债之外，紧接着11月中旬又有第二次同期 券增额发行即将上场，筹码持续供给可能让财政部多加考虑本期标售是否有入场截标需要。 103/13增额发行公债的发行前交易殖利率交易在1.58-1.6513%。103/13R期公债将在下周二标售，预定标 售350亿台币，下周五交割。而12月1日则将标售103/13期(第二次)增额公债，金额预定300亿台币，11月13日 开始首日发行前交易。 至于下周的台债交易行情，交易员认为，若美债没有大方向，则台债将同样陷入迷惘，交易意愿也偏向低 迷，下周量缩盘整机会很高。五年期公债103/15期区间料在1.16-1.22%，103/13R期公债殖利率料也在1.62-1. 68%的区间。 上一期标售的五年公债103/15期意外不足额发行，对此财政部国库署表示，主要因为今年税收超征，国库 资金宽裕，且基于成本考量，因此才会截标。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +0.30 1.1855 1.1805-1.1855 35.0 10 103/13R 0.00 1.6350 1.6350-1.6350 0.5 本周金融市场重要经济数据和事件包括： 10/31(五)：台湾公布第三季经济成长率概估值；日本9月建筑订单/房屋开工；美国9月实质个人支出/加 拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与12家银行高层开会，讨论减轻对银行业的 监管负担；日本央行召开货币政策会议。 下周全球重要经济事件与数据包括： 11/3(一)：汇丰公布台湾10月采购经理人指数(PMI)、中国10月官方非制造业PMI、汇丰中国10月制造业PM I终值、美国10月Markit制造业PMI终值、美国供应管理协会(ISM)10月制造业PMI、欧元区银行业单一监督机构 主管努伊在经济和货币事务委员会的季度听证会上发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联储主持的 会议上致词、美国达拉斯联储总裁费希尔对影子公开市场委员会发表谈话； 11/4(二)：欧元区9月生産者物价指数(PPI) 、美国10月ISM纽约企业活动指数、美国9月耐久财订单修正 值和工厂订单、澳洲央行举行利率会议、欧洲央行执委科尔就“欧元区当前形势”发表演说； 11/5(三)：台湾公布10月消费者物价指数年增率、台湾公布10月末外汇存底、汇丰中国10月服务业PMI、 美国10月ADP民间就业岗位、美国10月Markit服务业和 综合PMI终值、美国10月ISM非制造业PMI、日本央行总 裁黑田东彦发表讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表题爲“致力金融稳定”的讲话、美国明尼亚波利斯联储 总裁柯薛拉柯塔发表“澄清货币政策目标”的讲话、日本央行公布10月政策会议记录； 11/6(四)：美国10月Challenger企业计划裁员人数、美国第三季劳工成本和非农生産率初值、美国芝加哥 联储总裁埃文致词、美联储理事理事鲍威尔发言、英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率声明和记者会、欧元 区财长会议； 11/7(五)：台湾公布10月进口/出口数据、美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消费者信贷、美国克 利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行执委科尔发表演说。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6350 5 103/15 1.1855 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)