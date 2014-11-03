版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 10:00 BJT

台湾数据：10月PMI续回落至52，营运好转但增速放缓创13个月新低

路透台北11月3日 - 以下为汇丰台湾10月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2014年10月 2014年9月

52.0 53.3

**10月PMI值为52.0，制造业营运仍温和改善但增速放缓至13个月的新低。

**10月厂商产出持续增加，但增速同步放缓至13个月的新低。

**10月厂商新增聘雇规模仅微增，且创下六个月以来的最低。

附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐