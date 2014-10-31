香港经济：9月访港旅客按年升一成，大陆旅客增12%--旅发局

路透香港10月31日 - 香港旅游发展局周五公布数据显示，9月整体访港旅客按年增加10.2%，其中中国大陆旅客增幅为12.1%；两者升幅较8月份的暑假旺季略低。

至于9月底展开并已持续逾月的＂占领运动＂对访港旅客表现的影响，将在10月份的数字反映出来。

9月访港旅客总人次为474.7万，其中内地旅客占77.6%为368.2万，较8月分别减少21%和24.8%。月内，短途地区市场整体旅客人次按年升2.7%，上月则为下跌3.8%；短途市场中以南韩、泰国和新加坡旅客增长最大，按年分别升18.6%、11.7%及10.3%。

至于长途地区市场旅客人次在9月份按年增长3.9%，升幅较上月的2.5%为高。其中美国及英国旅客均有一成增长。

9月份不过夜旅客人次为270.8万，按年升15%；其中231.1万为中国大陆旅客，按年增加17.3%。

今年首三季，整体访港旅客人次累计4,466万，按年升12%；其中内地旅客人次3,466万，按年增加15.2%。（完）

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