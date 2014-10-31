中国能源：周六起汽、柴油价格七连降，分别调降245元和235元/吨--发改委

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透北京10月31日 - 中国国家发改委周五称，自周六（11月1日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低245和235元人民币。这是下半年以来连续第七次下调。
发改委称，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7,655和6,580元。供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为8,055元和6,980元。
发改委上次调整油价是在10月17日零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低300元和290元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
欲浏览更多详情请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。