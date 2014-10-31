《中国债市每日综述》现券收益率及IRS略降，静候周末官方PMI数据指引

* 现券收益率及IRS略下

* 资金维持稳势，券价窄幅震荡

* 投资者等候周末PMI数据公布

路透上海10月31日 - 中国银行间债市周五现券收益率及IRS略下，今日消息面淡静，资金维持稳定态势，券价基本在窄幅区间中震荡，机构多在观望等候周末将公布的官方PMI数据给予市况更多指引。

“等周末的数据吧，感觉可能略好于预期吧，”上海一商业银行交易员称。

周六官方制造业PMI将公布，路透综合24家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅升至51.2，表明需求好转，经济成长动能企稳。

他并指出，最近债券收益率连续快速下行后，一直未有明显反弹，若后续一直没有预期中的宽松政策跟进，恐怕收益率会有反弹压力，另外，还要关注下周可能会出三季度货币政策报告。

不过上海一券商交易员认为，目前现券风险并不大，即使PMI数据小反弹，经济基本面的复苏仍需要更多数据来确认，但现券收益率要继续向下的空间似乎也不大，短线可能难脱震荡行情。

剩余期限约6.21年的国开固息债140203券双边收益率 在4.2789%/4.2653%，上日尾盘为4.3180%/4.30%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.534元，较上日结算价涨0.094元人民币，或0.10%。

**资金本月稳定收官**

本月最后一个交易日，中国银行间资金市场依旧波澜不兴，周五主要回购利率变化有限。与10月相比，下个月少了季度缴税等扰动，支撑机构对流动性的持续稳定预期。

上海一银行交易员称，目前来看，虽然隔夜等低价格品种稍显抢手，但市场供求总量较为平衡，“11月应该会比较平稳吧，(缴税等)扰动因素比较少了。”

央行数据显示，近年以来，10月均有数千亿元人民币的财政存款从银行体系流出，原因主要为上缴税款。而11月，财政存款则以投放居多。

上海另一银行交易员并表示，若央行维持相对宽松的政策意图，不排除七天期等主要回购利率在现有基础上有所下行。

按七天期回购 最新约3.22%的加权利率看，该水平较9月末时点涨逾30个基点(bp)；隔夜品种月度涨幅则明显逊色，不足5个bp。

在例行资金压力较大的9月，中国央行很可能确实出手扶持流动性。最新货币当局资产负债表显示，9月央行对其他存款性公司债权这一项目较上月大增逾5,000亿元，而该数字与当月尚未得到官方证实的5,000亿元常备借贷便利(SLF)颇为吻合。

本周公开市场方面，央行共进行了两次200亿元14天期正回购操作，利率持稳在3.40%，并连续第三周资金回笼量与到期量持平。

今日银行间市场质押式回购总成交金额重新回落至万亿元下方，为9,624.48亿元，上日为10,113.40亿元，10月下半月以来该总量一直在万亿元上方；其中，隔夜品种为7,812.94亿元，上日为7,883.89 亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5784 2.5674 +1.10 7,812.94

七天 3.2527 3.2790 -2.63 1,224.84

14天 3.8210 3.8559 -3.49 450.79

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0000 1.9600 -96.00 3,259.36

七天 2.7000 2.9950 -29.50 382.68

14天 3.3100 3.1000 +21.00 47.39

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6500 2.6400 +1.00 --

七天 3.2800 3.2500 +3.00 --

14天 3.8100 3.7900 +2.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5590 2.5540 +0.50 --

七天 3.2000 3.1915 +0.85 --

三个月 4.4472 4.4495 -0.23 --