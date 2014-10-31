中国债市：中金所下调国债期货合约最低交易保证金，同时缩小日波幅

* 五年国债期货最低交易保证金由2%下调至1.5%

* 每日价格最大波动限制由±2%调整为±1.5%

* 同时调整梯度持仓限额制度

路透上海10月31日 - 中国金融期货交易所周五宣布，将五年期国债期货合约的最低交易保证金由2%调整为1.5%，梯度交易保证金由“2%-3%-5%”调整为“1.5%-2%-3%”，自下周一(11月3日)结算时起，五年期国债期货所有合约一般月份的交易保证金标准统一调整为1.5%。

在下调交易保证金的同时，中金所将每日价格最大波动限制由±2%调整为±1.5%，以保证最低交易保证金水平仍能覆盖一个涨跌停板的价格波动，同时又可避免国债期货价格日间波动频繁触及涨跌停板。

中金所表示，国债期货上市以来，存在交易保证金水平设置偏高、梯度提高保证金时间过早等问题，加大了市场运行成本，影响市场流动性和功能发挥，市场不断提出优化保证金标准的要求。

在将交易保证金的设置标准调整为“1.5%-2%-3%”同时，将梯度提高保证金的时点分别延后约一旬。具体而言，最低交易保证金调整为1.5%，“交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起”设置为2%，“交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起”设置为3%。

在持仓方面，梯度持仓限额由“1000手-500手-100手”调整为“1000手-600手-300手”，并将梯度限仓的执行时点延后约一旬，与保证金调整的时点保持一致。以有助移仓更加平稳顺畅，提高交割月市场流动性。

另外，为适应市场发展需要，中金所对大户持仓报告制度进行了优化，一方面对相关标准设置了启动阀值，当全市场单边总持仓达到5万手时，启动“单个客户国债期货单边总持仓占市场单边总持仓量超过5%”的报告标准。

另一方面，废止交割月合约20手的大户报告标准，新增按照投机持仓限额比例确定大户持仓报告标准，即单个客户国债期货某一合约单边投机持仓达到交易所规定的投机持仓限额80%以上（含）的，客户或者会员应当向交易所履行报告义务。

目前正式运行的国债期货合约仅有五年期一个品种，中金所于9月启动了三年和10年期合约的仿真交易，中短端和长端期限的增加，将使国债期货合约对收益率曲线的期限覆盖又上台阶。 (完)

参看详情，可点选中金所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)