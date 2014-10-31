重发-《全球汇市》日圆触及七年低位，此前日本央行意外放宽政策

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2551 1.2612 -0.48 -8.69 1.3745
美元/日圆 111.63 109.20 +2.23 +6.01 105.30
欧元/日圆 140.14 137.71 +1.76 -3.10 144.63
美元/瑞郎 0.9606 0.9559 +0.49 +7.59 0.8928
英镑/美元 1.5974 1.5998 -0.15 -3.52 1.6556
美元/加元 1.1201 1.1185 +0.14 +5.47 1.0620
澳元/美元 0.8803 0.8829 -0.29 -1.23 0.8913
新西兰元/美元 0.7849 0.7842 +0.09 -4.35 0.8206
欧元/瑞郎 1.2061 1.2056 +0.04 -1.71 1.2271
欧元/英镑 0.7856 0.7881 -0.32 -5.32 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2415 9.2600 -0.20 +4.45 8.8474
美元/挪威克朗 6.7129 6.6999 +0.19 +10.66 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳/于春红/朱晓军；审校 张明钧/高琦/艾茂林)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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