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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 17:32 BJT

新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，此前日本央行祭出进一步宽松措施

多数新兴亚币转为下跌，因日本央行的决议全面推高美元指数 。稍早时，新兴亚币曾因美国强劲的经济成长支撑了投资人风险意愿而上涨。

坡元兑美元 一度下跌0.6%至1.2850，为2013年8月27日以来最低。

日本央行的宽松举措令人预期将有更多流动资金支撑冒险意愿，从而提振了亚洲股市，但新兴亚币依然表现疲弱。

“目前亚币兑美元走势更加敏感。我们需要观察资金的流向。”首尔三星期货研究部主管Jeong My-young表示。

今日回档走势导致多数区域货币月线转为下跌。

坡元兑美元 本月至今下跌0.5%，泰铢 则是下跌0.4%。

马币兑美元 下跌0.3%。

印尼卢比 逆势上涨，本月迄今上涨了0.7%。

印尼新任财长表示，今年预算赤字预计将不会超过法定上限，这将会降低印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)面临的政治风险。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 111.60 109.22 -2.13 -5.66 105.28

坡元 1.2822 1.2777 -0.35 -1.48 1.2632

台币 30.478 30.402 -0.25 -1.73 29.950

韩元 1067.31 1055.50 -1.11 -1.12 1055.40

泰铢 32.53 32.57 +0.12 +1.01 32.86

菲律宾披索 44.91 44.90 -0.02 -1.14 44.40

印尼卢比 12080.00 12120.00 +0.33 +0.66 12160.00

印度卢比 61.43 61.45 +0.04 +0.61 61.80

马币 3.2895 3.2875 -0.06 -0.43 3.2755

人民币 6.1124 6.1159 +0.06 -0.96 6.0539

(完)

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(编译 艾茂林/洪曦; 审校 蔡美珍/张明钧)
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