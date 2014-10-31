路透伦敦10月31日 - 以下瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日初步跌至1.2545，之后又回弹至颈线附近以确认是否正式跌破。若成功拿下1.2545，则应该会马上向下跌穿1.2501，接下来的目标价为1.2335-1.2322；1.2335为10月中旬跌势的161.8%回档位，1.2322则是头肩顶的目标位。若成功守住，那么就会开启一新的波段，空头三角旗型，而向下跌破之前将会出现弹向1.27/28的走势，瞄准上述主要假设情境的同一价格带。

美元/日圆：第五波的顶点原先假设是在110.09日圆，由于今日已经突破向上，因此证明此一假设错误。经调整后的波浪走势预示可能的目标价最高为112区间低档。这波走势仍在进行中，不过对于多头而言仍需留意空头背离加剧的情形。

美元指数：突破B波高点已经吸引更多买盘，指数距离突破第三波段高点86.75仅咫尺之遥。我们先前焦点放在两个可能实现的目标价，一是161.8%的延伸点87.11，或者是上升通道的顶点，目前该顶点接近88.20。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2562 1.2612 -0.40 -8.61 1.3745

美元/日圆 111.55 109.20 +2.15 +5.94 105.30

欧元/日圆 140.11 137.71 +1.74 -3.13 144.63

美元/瑞郎 0.9601 0.9559 +0.44 +7.54 0.8928

英镑/美元 1.5974 1.5998 -0.15 -3.52 1.6556

美元/加元 1.1206 1.1185 +0.19 +5.52 1.0620

澳元/美元 0.8804 0.8829 -0.28 -1.22 0.8913

新西兰元/美元 0.7851 0.7842 +0.11 -4.33 0.8206

欧元/瑞郎 1.2061 1.2056 +0.04 -1.71 1.2271

欧元/英镑 0.7862 0.7881 -0.24 -5.24 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2362 9.2600 -0.26 +4.39 8.8474

美元/挪威克朗 6.7128 6.6999 +0.19 +10.66 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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